Rodrigo Lombardi testa positivo para covid-19: 'Vai passar'

Rodrigo Lombardi testou positivo para covid-19. O ator revelou o resultado de um exame em uma postagem feita em seu perfil do Instagram, onde também lamentou.

"Calma, Rodrigo. Vai passar. Paciência. Obrigado por todas as mensagens de carinho! Já já estou de volta", escreveu ele, que está em cartaz na versão brasileira do musical 'Sweeney Todd', em São Paulo.

Rodrigo Lombardi mostra resultado positivo (Reprodução/Instagram)

No último ano, Rodrigo participou da série 'Passaporte para Liberdade', uma participação especial em 'Verdades Secretas 2', e também foi jurado no reality 'The Masked Singer Brasil'. Em 2022, ele lança ainda o filme 'Grande Sertão Veredas'.