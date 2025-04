Remake de 'Vale Tudo' completa uma semana e Paolla Oliveira celebra papel de Heleninha

A atriz Paolla Oliveira usou as redes sociais nesta segunda-feira (07/04) para comemorar a primeira semana da exibição de Vale Tudo, remake da clássica novela das 21h da TV Globo. Em publicação no Instagram, a artista compartilhou fotos e vídeos reunindo os principais momentos de sua personagem, Heleninha Roitman, ao longo da estreia.

Na legenda do post, Paolla celebrou o retorno do folhetim à TV e a repercussão positiva junto ao público. “Uma semana de Heleninha. Uma semana de Vale Tudo no ar”, escreveu.

A atriz, que assumiu o papel interpretado por Renata Sorrah na versão original de 1988, demonstrou entusiasmo com a produção. Ela afirmou que sempre foi fã de novelas e que está vivendo a experiência de uma forma intensa. “Eu sempre fui noveleira, mas estou amando demais. Gente, estou ansiosa!”, declarou.

Segundo Paolla, mesmo gravando a novela diariamente e contracenando com os colegas de elenco, ela tem acompanhado os episódios como telespectadora. “Eu faço novela, encontro os meus colegas e, mesmo assim, assisto como se não soubesse de nada. Inclusive, as minhas cenas”, contou.

Ela também brincou com seu envolvimento emocional com a trama: “Talvez eu esteja um pouco demais. Sim! Mas não tem problema. Eu assisto às minhas cenas torcendo para dar certo, pelas coisas que eu já sei, porque eu estava lá”.