Rafael Cardoso é investigado pela polícia por agredir gerente de bar no Rio de Janeiro

O ator Rafael Cardoso está sendo investigado pela Polícia Civil por agredir o gerente de um bar na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. A vítima, identificada como João Fernandes, de 64 anos, afirmou na última sexta-feira (1º), o ocorrido às autoridades legais. Segundo João, Rafael agrediu a vítima na região da nuca e desferiu um soco em sua barriga. O caso foi registrado no 16º DP.

O gerente do estabelecimento contou que Rafael chegou agitado ao local, transtornado, e estacionou em frente à entrada do bar com uma freada brusca. “Falei para ele se acalmar, comecei a correr, ele foi atrás de mim no restaurante. Quando eu saio ele me derruba, me dá dois pisões na região da barriga, especificamente na região da hérnia. Mas, na verdade, ele queria acertar no testículo”, relatou João ao colunista Leo Dias.

A polícia afirmou que uma investigação sobre o caso está em andamento. “Testemunhas serão ouvidas e diligências realizada para apurar todos os fatos”, disse em nota.