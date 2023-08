Rafael Cardoso reaparece com ex-namorada após polêmica de traição e assédio

Recentemente alvo de polêmica de assédio e traição, Rafael Cardoso reapareceu nesta quinta-feira, 24, ao lado da ex-namorada Vivian Linhares. O ator de 37 anos havia assumido a gravidez de Carol Ferraz, com quem se envolveu durante a separação de Vivian.

No vídeo, compartilhado na rede social da influencer, Cardoso brinca ao comer salada com salmão. ‘Nem sei porque usa prato’, diz Vivian aos risos. O casal havia terminado em março deste ano, após dois meses de relacionamento.

Em meio à separação, Rafael Cardoso foi alvo de rumores de uma possível gravidez da psicóloga Carol Ferraz. Posteriormente, confirmou estar à espera do terceiro filho, desta vez com a ex-affair.

“Ele está prestando todo apoio necessário", confirmou a equipe do ator sobre a situação. Fora isso, o ator recebeu acusações de assédio de mulheres, incluindo uma influenciadora de 18 anos, durante a relação com a ex-mulher, Mari Bridi, com quem tem dois filhos: Aurora, de 8 anos, e Valentim, de 4 anos.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)