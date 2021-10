‘Quero trabalhar’, diz Urach em 'prostíbulo' ao ser ‘presa’ a mando de ex-marido

A conturbada separação de Andressa Urach e Thiago Lopes ganha mais um capítulo. Na madrugada desta sexta-feira (1º), o empresário teria mandado policiais na porta da Gruta Azul, casa de shows para adultos, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde ela faria um show. As informações são da Revista Quem.

Nos stories do Instagram, Urach registrou toda a movimentação dos agentes e das viaturas no local. No momento da suposta abordagem, ela estaria jantando e tomou maior susto ao olhar pela janela e avistar a situação no térreo da casa de show.

"Gente, meu ex-marido está em frente ao meu trabalho, @grutazazuloriginal, com a polícia! Quer mandar me prender por quê?", iniciou, filmando toda a cena. "Não entendi. Estamos separados, não abortei e nem uso drogas! E foi ele quem me deixou grávida", completou a influencer.

Grávida de quase quatro meses, Andressa afirmou não entender o motivo pelo qual o ex-marido teria agido daquela forma. Sem usar drogas há sete anos, a loira revelou que não teria motivos para ir parar na prisão.

"Não estou entendendo aonde ele quer chegar com isso. Está aqui na frente com a polícia. Tem noção disso?! Quero trabalhar. Primeiro que quem me deixou grávida foi ele. Então, assim, não estou entendendo. Agora vou voltar a comer minha jantinha, porque depois tenho que trabalhar, me apresentar", finalizou.

‘Prostíbulo vagabundo’

Após a confusão, o empresário Thiago Lopes também utilizou as redes sociais, na madrugada desta sexta-feira (1º), para dar a sua versão da história. Ele divulgou uma foto de Urach em casa e deu um aviso curto e grosso: ‘Atenção, prostíbulo vagabundo Gruta Azul. Vai ser assim agora’.