Não é apenas Andressa Urach: veja celebridades que fazem ou fizeram parte do ‘mundo do sexo’

Vários famosos, no brasil e em países internacionais, fazem muito sucesso atualmente. Porém, o que poucas pessoas sabem, ou lembram, é a maneira que essas celebridades conquistaram a fama que têm hoje. Muitas delas conseguiram seu espaço nos holofotes ao se envolverem em polêmicas sexuais. E, para surpresa de todos, ainda continuam faturando com “sexo”. Veja agora o nome de alguns deles. As informações são do Portal OFuxico.

Andressa Urach

Com seu livro “Morri Para Viver: Meu submundo da fama, das drogas e da prostituição”, a modelo revelou que foi uma das prostitutas de luxo mais cobiçadas do Brasil e se envolveu com grandes empresário, jogadores da Seleção Brasileira e cantores famosos. Além disso, contou vários escândalos de sua vida pessoal.

Bruna Surfistinha

Uma das prostitutas mais conhecidas do Brasil, após lançar o polêmico livro “O Doce Veneno do Escorpião”, Raquel, nome real da ex-garota de programa, contou detalhes de sua vida como profissional do sexo do auge até a decadência e o vício em drogas. O filme sobre a vida de Bruna, que foi totalmente inspirado em sua biografia, foi protagonizado por Deborah Secco.

Clara Aguilar

A ex-bbb também não era prostituta, mas antes de entrar para o reality, tirava uma boa grana fazendo vídeos sensuais ao vivo na WEB. A modelo dançava e seduzia diante do computador e quanto mais tempo os usuários ficavam online, mais dinheiro ela ganhava.

Rita Cadillac

Uma das chacretes mais conhecidas e famosas até hoje, Rita assumiu, depois de muitos anos, que chegou a se prostituir aos 17 anos. Ela contou que isso durou até antes de entrar para o programa do Chacrinha, para poder ganhar um dinheiro e se sustentar.

Kim Kardashian

[instagram=COjONffgaYN]

Apesar dela não ter sido garota de programa, Kim ficou famosa e levou sua família para os holofotes após o vazamento de uma sex tape. Um vídeo íntimo seu, onde aparecia fazendo sexo com um ex-namorado, saiu na mídia e a transformou em um dos nomes mais comentados do mundo das celebridades.

Harry Louis

Ex-namorado do estilista Marc Jacobs, explodiu na mídia como modelo internacional, mas nunca negou seu passado no mundo pornô. Harry chegou a fazer filmes adultos para poder se manter.

VEJA OUTRAS MATÉRIAS