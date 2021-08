‘A Lady do Povo de uma forma diferente’, diz Rita Cadillac tirando a roupa no OnlyFans

Aos 67 anos, a ex-chacrete Rita Cadillac entrou há quatro meses na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans e já é um sucesso. O perfil da eterna musa conta com 320 publicações e 25 mil curtidas, mostrando que agrada o público de todas as idades. As informações são do portal UOL.

Em entrevista, Cadillac contou que produz muitas fotos sensuais, e mesmo assim, a aclamação por cliques ainda mais ousados e implícitos não param de chegar. São tantas mensagens que ela precisou colocar um aviso na plataforma: "Após inúmeros pedidos, finalmente vocês irão ver a Lady do Povo de uma forma diferente".

"O que mostro no OnlyFans não é nada novo para ninguém, eu estive em todas as revistas do Brasil”, acrescentou, alegando que está solteira e que presente se manter assim.