Rita Cadillac deixa escapar calcinha de renda em clique na cama

A ex-chacrete Rita Cadillac abastece suas redes sociais com cliques sensuais, mas nesta quarta-feira (7), o post foi especial. A eterna musa apareceu com um casaco, curtindo o frio, mas só com uma calcinha de renda por baixo.

Os seguidores cobriram Rita de elogios. “Posso falar.... Gostosa”, comentou um. “Linda e maravilhosa”, escreveu outro. “Tá show”, destacou um terceiro.

Em foto publicada na terça-feira (6), a musa aparece com o mesmo look, mas com o bumbum de fora.