Suzy Cortez atiça fantasia dos seguidores com figurino 'sweet girl'

A modelo paulista Suzy Cortez apostou em um figurino clássico dos fetiches masculinos para incentivar os seguidores a prestigiar a sua página no Onlyfans, onde a musa restringe seu público de forma bem seletiva.

Suzy já reiterou diversas vezes que seus trabalhos são direcionados a um perfil específico de fãs, que não incluem por exemplo, brasileiros. Por isso legenda as fotos sempre em inglês ou espanhol, para brindar os seus admiradores e convencer os potenciais seguidores a se inscrever para acessar o conteúdo.

Nesta quarta (22), a ex-Miss Bumbum Brasil surgiu no feed do Instagram vestida em uma lingerie branca com direito à meia 3/4 e um casaco de pele dentro de um jatinho, dando aos bons entendedores a dica do que realmente gosta e quer. "Buenos dias los amores", escreveu.