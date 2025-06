Quem são os paraenses confirmados no São João da Thay? Lista é divulgada; veja

O ex-BBB Marcus Vinícius e a cantora Joelma estão entre os paraenses confirmados na lista de convidados da sétima edição do São João da Thay, que será realizada nos dias 6 e 7 de junho, no Espaço Reserva, localizado no Shopping da Ilha, em São Luís. Os nomes foram confirmados com exclusividade à Quem.

O evento, idealizado pela influenciadora digital maranhense Thaynara OG, celebra a cultura do Norte e Nordeste do país. Pela primeira vez, a festa será gratuita e aberta ao público geral, com venda exclusiva apenas para os camarotes.

Além de Joelma, que também integra o line-up oficial da festa, nomes como João Gomes, Pedro Sampaio, Limão com Mel, Márcia Fellipe e J. Eskin estão entre as atrações musicais confirmadas.

Nesta edição, o festival terá como tema “Somos Amazônia”, valorizando as expressões culturais da região. A programação contará ainda com apresentações de grupos tradicionais do Maranhão, como Boi Pirilampo, Boi de Morros, Boi União da Baixada, Boi da Pindoba, Boi de Sonhos, Boi Raízes do Maranhão, Boi Barrica e Cacuriá Balaio de Rosas.

Saiba quem mais está na lista de convidados:

Gracyanne Barbosa, os ginastas Diego e Daniele Hypolito, as atrizes Lívian Aragão, Isabel Fillardis e Cristiana Oliveira, além das influenciadoras Gkay, Nicole Bahls, Pequena Lô, Fernanda Ganzarolli, Giovana Jacobina, Maria Clara Garcia e Gi Alparone são alguns dos famosos que confirmaram presença. Estão ainda entre os convidados a ex-BBB Eva Pacheco, Giovanna Lima, Lucas Pizane, Sarah Aline, Joselma dos Santos, Nizam e a apresentadora Regina Volpato.