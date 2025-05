Com oficinas e tour ancestral, Academia de Vida inicia as ações do São João da Thay

Entre os dias 30 de maio e 1º de junho, a cidade de São Luís (MA) recebe a segunda edição da Academia de Vida, projeto social idealizado por Ana Paula Xongani, comunicadora e empreendedora, em parceria com a influenciadora e apresentadora Thaynara OG. A iniciativa marca o início das ações do tradicional São João da Thay, que chega à sua 7ª edição nos dias 6 e 7 de junho.

Com foco na juventude negra e periférica, a Academia de Vida busca promover acesso a conhecimento, cultura e protagonismo por meio de oficinas gratuitas e um tour ancestral pelo centro histórico da capital maranhense.

“Esse projeto foi criado com afeto, estratégia e coragem. Nosso compromisso é com a juventude negra e periférica. Queremos que esses jovens se vejam como protagonistas, artistas, comunicadores, empreendedores e que enxerguem novos caminhos possíveis”, afirma Ana Paula Xongani.

Oficinas práticas e trocas de saberes

A programação inclui cinco oficinas com nomes de referência em suas áreas:

Ilustração e Criatividade: com o artista visual Gabriel Sá

Comunicação: com a jornalista e influenciadora Tia Má

Educação Financeira: com a criadora de conteúdo e economista Nath Finanças

Dança e Atuação: com a artista Camila Rocha

Tour Ancestral: uma visita guiada pelo centro histórico, conduzida pela pesquisadora Anita Machado

As atividades serão realizadas das 8h às 12h e das 14h às 18h, e propõem, além do aprendizado técnico, reflexões sobre identidade, pertencimento e caminhos possíveis para o futuro.

“A Academia de Vida é um projeto sobre sonhar e acreditar que é possível transformar realidades. Fazemos um mergulho nas raízes culturais do estado que temos tanto carinho, e fico muito feliz de, durante minha trajetória, encontrar pessoas como a Ana Paula que disseram sim à Academia de Vidas. Ela foi um grande encontro. Ninguém melhor do que ela para tornar isso real. Amo poder dividir esse sonho com ela”, declara Thaynara OG.