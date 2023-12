Quem era Pedro Henrique, cantor gospel que morreu em show; ele realizou sonho antes de morrer

Pedro Henrique, de 30 anos, sofreu um infarto fulminante durante um show em Feira de Santana, na Bahia (BA), e morreu na noite de quarta-feira (13). O artista deixa Zoe, de quase dois meses de idade, e a esposa, Suilan Barreto. A filha nasceu de maneira prematura, com 33 semanas e 4 dias. O casal perdeu um filho, por aborto espontâneo.

Os primeiros passos na música do cantor gospel foi aos 3 anos de idade, quando fez a primeira apresentação pública. Porém, a carreira profissional começou em 2015, quando Pedro passou a publicar covers no canal do YouTube. Ele passou por uma banda, do qual fez parte por 3 anos e lançou o álbum Grande é o Senhor. Em 2019, veio a carreira solo.

Nas redes sociais, o cantor conta com quase 900 mil seguidores no Instagram e costumava compartilhar momentos em família e shows. Agora ele soma mais de 1,1 milhão de seguidores. Ele ainda tinha apresentações marcadas para São Paulo, nos próximos dias 16 e 31 deste mês, e Rio de Janeiro, dia 20.