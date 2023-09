Quem é a modelo indígena do Pará que é destaque na moda em MiIão?

Com quase 60 mil seguidores no seu perfil no Instagram, a paraense Emilly Nunes vem construindo a sua carreira como modelo desde 2019.

Aos 24 anos, a paraense, descendente indígenas da comunidade Aruã, que fica no Marajó, foi um sucesso ao desfilar pela Diesel na semana de moda de Milão, ela já tinha desfilado para a marca no início do ano, também na cidade italiana. Mas antes disso Emilly já passou por outros eventos de modas mundiais como a Semana de Moda de Nova Iorque, São Paulo Fashion Week, dentre outros.

No SPW deste ano, Emilly bateu um recorde: entrou 17 vezes na passarela, além disso, ela estampa dezenas de campanhas publicitárias e capas de revistas como Vogue, Marie Claire, Bazar, entre outras. A paraense já fotografou para diversas marcas nacionais de destaque.

Há quatro anos, a paraense ficou conhecida através do Instagram. As suas fotos foram parar nas mãos do scouter (profissional responsável por identificar e selecionar candidatos para se tornarem modelos) Vivaldo Marques até chegarem em Anderson Baumgartner, diretor da Way Model. Na ocasião, ela vendia chip telefônico no centro comercial de Belém.

Emilly é uma personalidade que leva a bandeira indígena para os seus trabalhos, que são compartilhados nas redes sociais.