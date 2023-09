Modelo indígena paraense rouba a cena na semana de moda de Milão

Depois de participar de alguns desfiles na Semana de Moda de Nova Iorque, a modelo paraense Emilly Nunes (@emillynunes), de 24 anos, desembarcou na semana de moda de Milão e já chegou causando. Descendente de indígenas da comunidade Aruã, a modelo roubou a cena na temporada de moda italiana, como estrela da grife Diesel, que apresentou a coleção de Verão 2024 na noite da última quarta-feira (20).

Com traços marcantes, Emily subiu na passarela com um look verde e amarelo, que ressaltou ainda mais suas curvas. A paraense também desfilou para as marcas italianas GCDS e Genny, mas, ainda cumpre uma agenda profissional em Milão, na Itália. Em Nova Iorque, ela desfilou para as marcas Sally Lapointe, Sixdo e Retrofête.

A Semana de Moda de Milão, uma das mais importantes do mundo, iniciou no dia 19 e termina na próxima segunda-feira (25). É realizada anualmente, em quatro datas diferentes, contemplando as estações do ano. O objetivo é apresentar as novas coleções idealizadas para a moda inverno e verão do ano seguinte.

"Eu acompanhava desde criança os desfiles de moda. Em casa, costumava colocar o salto alto da minha mãe e desfilar pelos cômodos. Estou muito feliz por desfilar na temporada internacional novamente. Estou realizando sonhos!", comemorou Emily.

Criada entre Belém e a paradisíaca Ilha do Marajó, Emilly chegou a trabalhar como operadora de caixa em um supermercado do Pará, e como vendedora de uma empresa de telefonia, ofertando chips para celulares nas ruas, até despontar como um dos nomes do momento na moda.

Ela é a aposta da WAY Model, mesma agência de tops como Carol Trentini e Alessandra Ambrósio. Emilly já estrelou capas de revistas renomadas e publicidades de grandes grifes, também foi destaque da São Paulo Fashion Week, onde figurou entre as recordistas.

Ao longo dos últimos, a paraense tem construído uma carreira sólida no mundo da moda. Seu rosto já estampou dezenas de publicações em revistas importantes do ramo, como Marie Claire e Bazar.

"Eu sonhava em trabalhar como modelo, mas não via minha beleza ocupando esses lugares. É muito importante que tenhamos corpos indígenas em todos os espaços. Representar o meu povo é muito importante para termos mais visibilidade e para que mais indígenas ocupem os espaços que sonharem", finalizou.

Nas redes sociais, Emily foi ovacionada e comemorou com uma publicação a oportunidade. “Aqui é Brasil. A força de ter uma mulher amazônida e indígena em uma passarela internacional. EU VIM PARA FICAR. Walking once again for my family @diesel thank you for having me my team @glennmartens @diesel @ursinagysi @bitton @twodadstwokids @establishmentny @nextmodelsmilan”, escreveu.