Quanto filhos Neymar tem? Veja os herdeiros do jogador brasileiro

Neymar Jr. anunciou, nesta quinta-feira (26), que está à espera da segunda filha com Bruna Biancardi. A influencer também é mãe de Mavie, fruto da relação com o jogador. O atleta, por outro lado, agora tem quatro filhos.

Quantos filhos o Neymar tem? Conheça os três herdeiros abaixo

Davi Lucca

Neymar Jr. e Davi Lucca (Reprodução / Instagram)

Nascido em 24 de agosto de 2011, Davi Lucca é o primogênito de Neymar Jr. O menino é fruto da relação com a atleta Carol Dantas.

Mavie

Neymar Jr. e Mavie (Reprodução / Instagram)

Mavie é a primeira filha de Neymar Jr. com a influencer Bruna Biancardi. A menina nasceu em 06 de outubro de 2023.

Helena

Neymar Jr. e Helena (Reprodução / Instagram)

A terceira herdeira de Neymar Jr. é Helena, filha do jogador com Amanda Kimberlly. Com quase nove meses de diferença de Mavie, a menina nasceu no dia 03 de julho de 2024.