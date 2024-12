Neymar pode ser chamado para depor em processo sobre jogos de aposta, diz colunista

Neymar pode ser convocado pela Justiça para prestar depoimento sobre questões envolvendo jogos de aposta, conforme informou a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles. Segundo a jornalista, o caso foi iniciado por William David Singer Faintych, que chamou atenção para uma publicidade feita pelo jogador para uma plataforma de apostas. No processo, William anexou publicações de Neymar, acusando-o de realizar propaganda enganosa e abusiva.

Embora os autos do processo tenham sido arquivados, o caso ainda não está encerrado. De acordo com a colunista, a decisão de arquivamento está fundamentada em uma previsão legal específica. Como William apresentou uma representação contra Neymar, a legislação determina a abertura de um inquérito e a realização de diligências para apurar os fatos.

Nesse contexto, é possível que William seja convocado para confirmar as alegações feitas no processo. Além disso, há chances de Neymar também ser chamado a depor sobre o caso. As acusações de William agora serão reavaliadas, e novos desdobramentos poderão definir o desfecho da situação.