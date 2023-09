Protagonista de ‘Minha Culpa’ é preso por suspeita de abuso sexual

O ator espanhol Gabriel Guervara, astro da franquia de filmes “Minha Culpa”, foi preso no último sábado (02), durante o Festival de Cinema de Veneza, suspeito de abuso e agressão sexual cometido na França.

Guervara tinha um mandado expedido internacionalmente e, agora, o tribunal decidirá sobre o caso antes que o processo de extradição se inicie. A sentença seria uma medida cautelar enquanto espera-se pela resolução da ação, mas nenhuma outra informação foi divulgada até o momento.

O festival divulgou um comunicado pelas redes sociais afirmando que a presença do ator no evento não estava ligada a qualquer atividade ou produção do mesmo.

"A Bienal de Veneza gostaria de ressaltar que a presença do ator espanhol Gabriel Guevara em Veneza, que alguns sites de imprensa recentemente reportaram como tendo sido preso, não estava ligado a nenhuma atividade ou produção do 80º Festival Internacional de cinema de Veneza", informou a organização do evento.

Fama e projetos

Gabriel Guervara ficou conhecido, inicialmente, por atuar em projetos como Skam España, Red Flags e Tudo à Merda, mas ganhou destaque pelo papel na franquia Minha Culpa.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com