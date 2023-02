Armie Hammer fala sobre acusação de abuso sexual: "Fui um babaca"

Armie Hammer falou pela primeira vez sobre as acusações de assédio sexual e abuso feitas contra ele em 2021. Em entrevista Air Mail, na sexta, 3, o ator admitiu: "Estou aqui para assumir meus erros, tomar responsabilidade pelo fato de que eu fui um babaca, egoísta, que usei as pessoas para me fazer sentir melhor, e quando terminei, simplesmente segui em frente. E tratei as pessoas de maneira pior do que deveriam ter sido tratadas".

Ele foi acusado de enviar mensagens a mulheres mencionando fantasias com estupro, mutilação e canibalismo. Ele também foi acusado de abuso, mas, apesar de assumir a autoria das mensagens, negou ter cometido assédio sexual.

Na entrevista, ele também revelou ter sofrido abuso 13 anos de idade e como isso influenciou o comportamento dele na vida adulta. "O que isso fez comigo foi introduzir a sexualidade na minha vida de modo que estava completamente fora do meu controle. Eu estava impotente na situação. Não tinha voz. Meus interesses então, se tornaram: eu quero ter controle da situação, sexualmente", explicou.

Armie assumiu que é interessado em dominação sexual e chegou a se internar em uma clínica após as mensagens polêmicas virem à tona.