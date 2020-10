Lily James teria sido pivô da separação do ator Armie Hammer

A recente separação de Armie Hammer com a atriz, modelo e apresentadora Elizabeth Chambers teria sido provocada por um romance do ator com a atriz britânica Lily James, com quem ele contracenou no filme 'Rebecca, a mulher inesquecível', produção da Netflix que estreou na plataforma de streaming na semana passada. A notícia foi publicada pelo Daily Mail.

O casamento durou dez anos e, agora, o ex-casal disputa a guarda dos dois filhos. A crise entre eles teria iniciado no início de 2019, quando, segundo a imprensa britânica, Elizabeth encontrou mensagens apaixonadas no celular do marido trocadas com uma mulher chamada Adeline, que era o codinome mais usado por Lily James nos bastidores do filme “Rebecca”.

O uso de outros nomes por astros de cinema nos bastidores das produções é um hábito recorrente para evitar a aproximação de curiosos. Confira:

Há poucos dias, Lily James foi fotografada trocando beijos em Roma com o ator Dominic West, que é casado e pai de cinco filhos.