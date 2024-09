Projota é feito de refém na própria casa, em São Paulo

O rapper e ex-BBB Projota passou por um susto ao ter sua casa invadida por bandidos na madrugada desta terça-feira (17), em São Paulo. Segundo a agência do artista, ele estava na residência junto com os filhos Marieva, de 4 anos, e Otto, de 1 ano e três meses, no momento do ocorrido.

“Como alguns de vocês já estão sabendo, viemos informar que o artista Projota, foi assaltado nessa madrugada. Sua casa foi invadida, e ele foi feito refém”, relatou a Faz Produções, que representa o rapper, em nota publicada nas redes sociais.

A agência contou também que todos os shows que seriam realizados esta semana por Projota, estão cancelados. ”Avisamos aos amigos e contratantes, que todos os compromissos desta semana serão cancelados”.

Ainda de acordo com a Faz Produções, o rapper deve se manifestar em breve sobre o ocorrido e, no momento, está tomando as medidas judiciais cabíveis.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)