Projeto Me Too Brasil manifesta apoio à Cristina Pereira após revelação de abuso

O projeto Me Too Brasil manifestou apoio à atriz Cristina Pereira após a revelação de que sofreu abuso sexual aos 12 anos. Na tarde desta segunda-feira (12/8), o movimento emitiu uma nota pública reconhecendo a coragem da atriz em compartilhar sua experiência e destacando a importância de sua fala.

“Em nome de todos que lutam por justiça e dignidade, manifestamos nosso mais profundo apoio e solidariedade à atriz e comediante Cristina Pereira, que, com imensa coragem, rompeu o silêncio e revelou, pela primeira vez, ter sido vítima de estupro”, diz o comunicado.

O texto também ressalta que a história de Cristina é semelhante à de “muitas outras mulheres e meninas”, e que sua revelação dá voz a outras vítimas que enfrentam situações semelhantes.

"Cristina Pereira, que, com imensa coragem, rompeu o silêncio e revelou, pela primeira vez, ter sido vítima de estupro aos 12 anos, enquanto estava a caminho da escola. Durante o debate do filme “O Clube das Mulheres de Negócios”, dirigido por Anna Muylaert, no Festival de Cinema de Gramado, no domingo", dizia o documento.