Preta Gil apaga desabafo sobre suposta traição de ex marido com estilista: 'Pombinhos pediram'

Depois de postar uma reflexão sobre a traição hoje, 29, a cantora Preta Gil apagou o post. No texto ela falava sobre o envolvimento do seu ex-marido, Rodrigo Godoy, e Ingrid Lima, que trabalha como sua stylist.

Ela usou o seu perfil no Instagram para explicar que o pedido para apagar veio dos dois.

"Apaguei o post porque os pombinhos me imploraram e eu realmente não tenho saúde para isso. Eles querem me silenciar. Não entendem que não é sobre eles e sim sobre a minha vida, as consequências das atitudes deles no meu tratamento, meus sentimentos e minhas dores!", escreveu.