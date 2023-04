Vídeo de ex-marido de Preta Gil e amante confirma traição; cantora emite nota e fala de crueldade

Desde que Preta Gil anunciou aos seus seguidores que iniciaria tratamento contra um câncer de intestino uma pergunta pairava no ar: onde estava o marido da cantora, Rodrigo Godoy, que não aparecia ao lado dela para dar apoio em um momento tão delicado?

Desde o último domingo (16) começaram os rumores sobre uma possível crise no casamento. Na segunda, a notícia de que Rodrigo teria deixado a casa da cantora no último dia 14. E nesta terça (18), vieram à tona informações sobre a separação e o motivo: uma traição por parte de Rodrigo, que teria se envolvido com Ingrid Lima, personal stylist de Preta.

A cantora usou seu perfil no Instagram para falar sobre o que tem vivido, tanto em relação ao seu tratamento, quanto sobre o envolvimento da sua ex-stylist e Godoy.

"No mais, as verdades estão vindo à tona, o que para mim é muito doloroso e cruel. Eu peço que vocês também me ajudem a me proteger de toda essa nojeira, pois estou frágil no meio de um tratamento oncológico, depois de quase morrer numa sepsemia. Eu preciso de paz para me curar!!!! Beijos com amor, Preta", finaliza o comunicado.

Em imagens divulgadas hoje pela coluna Léo Dias, do portal Metrópoles, Godoy apareceu ao lado de Ingrid Lima, retornando de uma viagem para o Uruguai. No vídeo, ele tenta aproximação com ela, puxando e beijando, mas Ingrid se afasta. Godoy chega a pôr seu braço sobre os ombros da mulher e ela tira, não querendo expor a situação, mas ele não se importa com o público.

Ainda segundo a coluna Léo Dias, os dois vinham mantendo uma relação extraconjugal, já que Preta oficializou o fim do casamento após ter conhecimento dessa viagem.

Rodrigo Godoy e Preta Gil estavam casados desde maio de 2015. A cantora trata um câncer de intestino desde o dia 10 de janeiro deste ano. Esta semana, ela voltou ao Instagram para revelar que sofreu uma septicemia.