Por qual time Fernanda Torres torce? Saiba o clube do coração da ganhadora do Globo de Ouro 2025

Fernanda Torres trouxe felicidade aos brasileiros após conquistar o prêmio no Globo de Ouro na madrugada desta segunda-feira (6) pela sua atuação no filme "Ainda Estou Aqui". A atriz brasileira, de 59 anos, venceu na categoria de melhor atriz de filme de drama, a qual concorreu com Pamela Anderson (The Last Showgirl), Angelina Jolie (Maria), Nicole Kidman (Babygirl), Tilda Swinton, (O Quarto ao Lado) e Kate Winslet (Lee). A premiação ocorreu no Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, na Califórnia.

Com o feito, várias homenagens à artista foram publicadas nas redes sociais. O perfil do Corinthians, por exemplo, publicou uma foto com uma blusa exclusiva do time com o nome de Torres atrás.

No Brasil, conhecido por ser o "país do futebol", o time que a pessoa torce é um detalhe que chama atenção, por agradar uns e "chatear" outros. A filha de Fernanda Montenegro, por sua vez, já revelou qual o seu "clube do coração" - e, de antemão, não é o Corinthians.

Amor por time tricolor e fama entre familiares

Nascida com influência dos familiares fanáticos pelo Fluminense, Fernanda Torres acabou seguindo os mesmos passos e se intitulou torcedora do tricolor durante a infância. Mas, seu coração deu uma balançada e ela acabou assumindo amor pelo Flamengo e ganhou a fama de "vira-casaca". Porém, anos depois, em 2008, sua paixão pelo Clube das Laranjeiras retornou nas vésperas da final da Copa Libertadores.

"Estou muito feliz, porque tenho um histórico com os times (Fluminense e Flamengo). Eu nasci Fluminense, virei casaca e tenho uma família de fluminenses. Então, estou sendo levada de volta ao berço, mas eu não tenho mais volta”, contou a atriz à ‘TV Flu’, em 2014.

Fernanda revelou ainda que ficou conhecida entre os familiares de "pé frio" em dia de jogo, ou seja, aquele que traz azar para o time. "Na Libertadores (de 2008), meu marido Andrucha levou o Joaquim e os meus enteados em todos os jogos, e o time só ganhando. Meu marido viajou, e eu falei: ‘Filho, vou te levar na final’. Nós ficamos prorrogação, perdemos nos pênaltis e desde então eu era tida como o maior pé frio da história”, finalizou.

Mesmo que tenha ganhado a fama de "pé frio", a atriz não voltou a torcer para o Flamengo, mesmo que seja alvo de brincadeiras da família em dia de jogo do Fluminense: “Eu fui expulsa de casa. O Joaquim falava ‘sai da sala’”, contou a artista.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)