Pivô de término diz que Fernando Zor ficou com outra mulher

A massoterapeuta Francieli Padilha, que dançou coladinho com Fernando Zor (da dupla com Sorocaba) durante um show em Guarapuava, no Paraná, no último dia 23, voltou a afirmar que não foi ela o verdadeiro pivô da separação do sertanejo com a cantora Maiara (da dupla com Maraísa). O colunista Léo Dias, do Metrópoles, apurou com fontes da cidade que o cantor saiu de um bar com outra mulher, na madrugada da sexta-feira, 24, e que ela é casada.

“Quem ficou com o Fernando foi uma outra menina aqui de Guarapuava, que estão falando. Só que, como ela é uma menina de classe alta, o pessoal não fala”, disse Francieli ao colunista.

Ela já havia revelado no final de semana que o sertanejo tentou ficar com ela, falou que estava solteiro, que os dois se encontraram no camarim após o show dele, mas saíram separados do local. “Em momento algum eu saí dessa balada com o Fernando, eu fui embora com uma amiga. Eu não fiquei com o Fernando”, reafirmou.

Fernando negou que tivesse ficado com a massoterapeuta e criticou a desconfiança da namorada, que rompeu com ele.