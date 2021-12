Sobre Fernando Zor, Francieli afirma: 'Tentou ficar comigo, mas eu jamais faria isso'

A paranaense Francieli Padilha, pivô do novo rompimento do casal Maiara e Fernando Zor, disse que foi o sertanejo quem a chamou para dançar colado no palco e depois a convidou para conversar no camarote após a apresentação dele com Sorocaba na cidade de Guarapuava, na última quinta-feira, 23.

"Ele (Fernando) estava fazendo um show na cidade, e eu não fui para esse show. Eu estava nessa balada, em uma mesa em frente ao palco. Filmei o Fernando cantando e, do nada, ele me chamou para ir dançar com ele e também conhecer o camarote dele. Ele estavca muito bêbado. Nós tiramos uma foto juntos, aquela foto (que viralizou na web)", contou a massoterapeuta ao colunista Léo Dias, do Metrópoles.

Na foto, Franciele aparece de rosto colado com o cantor, que põe a língua pra fora.

Francieli disse estar com medo de ser processada pela assessoria do cantor, mas contou ter recebido cantadas do ex de Maiara: "Enfim, nós não saímos juntos. Eu fui embora com a minha amiga e ele foi para o aeroporto. Estou recebendo muitas ameaças de fã-clubes. Ele tentou ficar comigo, mas eu jamais faria isso. Ele tava bem soltinho, deve ter muitos vídeos dele na balada".

Questionada se ela sabia que Maiara e Fernando estavam juntos, ela negou conhecer o status de relacionamento dele nas redes sociais: "Nem sabia que haviam voltado. Pra mim, ele falou que estava solteiro. Eu nem sabia que estavam juntos, kkk.Parece ping-pong o relacionamento dos dois", comentou a jovem.