Pivô da nova separação de Maiara e Fernando Zor se pronuncia: 'Ele falou que tava solteiro'

A pivô da nova separação de Maiara (da dupla com Maraísa) e Fernando Zor (da dupla com Sorocaba), ocorrida no Natal, é a massoterapeuta Francieli Padilha. Ela se pronunciou sobre a situação no perfil pessoal do Instagram, após ser alvo de assédio na internet. "O povo tá descendo a lenha em mim", reclamou.

A crise começou após Francieli dançar com Fernando no palco do show que ele realizava com Sorocaba em Guarapuava, no Paraná, na última quinta-feira, 23.

Francieli afirma que o cantor falou que estava solteiro: "Ele falou que tava solteiro. Eu dancei com ele porque ele me chamou, não fui eu que fui pedir". E completa: "Vocês deveriam tá descendo a lenha nele". No vídeo, ela não comenta o que rolou com o sertanejo após os dois dançarem juntos.

Entre as mensagens que a massoterapeuta recebeu está a do suposto perfil oficial da dupla Fernando e Sorocaba. A mensagem orienta a jovem a contar a "verdade", que ela não teve nada com Fernando, sob pena de responder a um "processo por informação falsa e difamação".

Mensagem ameaçadora (Print)

"Eu quero me pronunciar pq o povo tá descendo a lenha em mim. Eu quero falar que deveriam tá falando isso pro Fernando, não pra mim", inicia o vídeo da moça. "Eu sou mãe solteira, tenho dois filhos, ajudo a cuidar da minha mãe que tem câncer, eu trabalho, eu estudo, eu me esforço muito. A galera me julgando, me falando um monte", reclama.

Leia também: Fernando Zor nega traição e fala sobre psicólogo que arrumou para Maiara