Personal de Gracyanne diz que romance durou seis meses e revela atitude de Belo após descobrir caso

O suposto pivô da separação entre Belo e Gracyanne Barbosa, o personal trainer Gilson de Oliveira, compartilhou detalhes do seu relacionamento com a influenciadora em uma entrevista nesta terça-feira (23). Em uma conversa conduzida pelo advogado Joabs Sobrinho em seu canal, Gilson revelou que ele e Gracyanne estiveram juntos por seis meses, durante os quais o romance era conhecido por todos no ambiente da academia, inclusive pelo cantor.

VEJA MAIS

"Comentou e acho que é isso que todo mundo já sabia. Nunca foi e nunca será nenhuma novidade. Depois de um tempo sim [cantor soube do caso], porque a galera que nos rondava começava a comentar e falar sobre. Não ficou algo explícito, mas que todos acreditavam que existia", explicou o personal.

Durante a conversa, Raul Gazolla, mediador do diálogo, perguntou se houve alguma discussão entre Gilson e Gracyanne sobre a possibilidade de divórcio. "Não, porque eu não perguntava. Acho que isso não me interessava, porque não queria entrar nesse mérito e para não compactuar com nada que fosse errado em relação a influenciar na vida dela", respondeu Gilson.