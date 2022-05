Pepita anuncia que será mamãe: 'Nunca desisti desse sonho'

Pepita adotou, junto com o marido Kayque Nogueira, o bebê Lucca Antonio, de 5 meses. A adoção ocorreu em 30 de novembro do ano passado, mas a cantora só falou sobre o assunto neste sábado (7). Ela espera que a atitude dela estimule a sociedade brasileira a apoiar que mais pessoas trans e travestis também possam realizar o sonho da maternidade.

"Tem muita Pepita por aí que precisa ser enxergada como ser humano e merece ser feliz, se casar e ser mãe", disse Pepita à Marie Claire. A artista disse que ficou 2 anos e 5 meses na fila à espera da oportunidade de adotar uma criança.

"Senti muito carinho e respeito, além de uma torcida enorme para tudo dar certo. Toda vez que eu me encontrava com as assistentes sociais e psicólogas eu via uma torcida muito grande delas em me ver como mãe", conta. "Elas diziam que eu seria a melhor mãe do mundo e ouvir isso de mulheres cis é assustador e emocionante ao mesmo tempo, porque você não espera ouvir isso das pessoas nesse país cercado de preconceito, de nãos e de dedos apontados para nós".

"Eu nunca desisti desse sonho e hoje posso dormir com a certeza que existe um anjinho que precisa de mim para tomar banho, arrotar, se trocar e se hoje ele precisa de mim, lá na frente é ele que vai levar água na cama para a mamãe. Ainda não sei qual vai ser minha reação quando ele me chamar de mãe, mas poder viver tudo isso é emocionante e surreal", revelou.

"Sei que virão mensagens negativas dizendo que não é de Deus, que nunca vou ser mãe e que sou homem, mas a pessoa que quero que me ame já está nos meus braços. A única coisa que peço é respeito com meu filho", avisa.

Pepita contou que a o bebê adora ouvir músicas de Pabllo Vittar, Luísa Sonza, Ludmilla, e Glória Groove, assim como vídeos de dança do TikTok e desenhos. E que o primeiro Dia das Mães como mãe será vivido com o sentimento de gratidão: "Me cobro muito para ser uma boa mãe. Sei que isso também representa muito porque a maioria das pessoas trans na minha idade (37 anos) não está viva e não conseguiu realizar metade das minhas conquistas".

Pepita já faz planos para adotar uma menina, que deverá se chamar Maria Antônia. "Quero muito (ter mais filhos), é uma experiência surreal e estou vivendo a melhor fase da minha vida"