Paulo Vieira viaja seis dias ao lado de Elói Iglesias e Arthur Espíndola pelos rios do Pará

O apresentador Paulo Vieira vai passar quase uma semana viajando pelos rios do Pará. Gravando para o "Avisa Lá que Eu Vou", ele saiu de Belém, nesta sexta-feira, 07, e vai até Santarém de barco, na companhia de Elói Iglesias e Arthur Espíndola.

“Agora a gente passa seis dias em um barco descendo o Rio Amazonas. Isso que é vida!”, disse o apresentador em seus stories no Instagram.

Em outro momento ele mostra os cantores paraenses, avisando que eles são os parceiros do “rolê”.

“Então é isso, se eu sumi, estou em algum lugar no meio do Rio Amazonas, com essa gente maravilhosa. Boa viagem para nós”, brinca Paulo Vieira. Ele ainda mostrou detalhes de Belém e o pôr do sol.

No Twitter, o apresentou contou sobre a peculiaridade do que tem vivido aqui:

“Entramos na baía do Marajó, no golfão Marajoara, no golfão da Amazônia. O barco está balançando muito. Normal. Tomei um banho gelado (amo) daqueles de estralar a coluna, mas também tomei um caldo de peixe quente e apimentado… vou dormir embalado pelas águas barrentas de Nanã”, escreveu.

“Antes, dei minha cara a tapa para o vento. O barco revidando na sopa do meu estômago o balançar que a água lhe impõe. Eu fumaria, se eu fumasse. Não posso deixar de pensar que eu me tornei exatamente o que eu queria. Não sempre, mas por algum tempo sim. Já tá bão”, poetizou Paulo na rede social.

O programa ‘Avisa Lá que Eu Vou’ mostra alguns personagens pelo Brasil, no GNT. Paulo Vieira sai em busca de boas histórias e para conhecer pessoas.