Paulo Vieira diz receber todo mês uma cesta básica do SBT, sua antiga emissora

O multiartista Paulo Vieira, que virou destaque após seu quadro no Big Brother Brasil, Big Terapia, ter sido um sucesso, publicou na sua conta do Twitter que recebe uma cesta básica em seu endereço todos os meses da sua antiga emissora, o SBT.

Paulo é conhecido por contar histórias curiosas no Twitter. E é assim que o ator introduz o assunto: “Eu tava aqui pensando em fazer um fio contando sobre a aleatoriedade que é chegar uma cesta básica do SBT todo mês no meu endereço”. Entretanto, a história não foi contada com mais detalhes porque Paulo quer evitar os “clickbaits”. Confira a postagem:

Na última semana, o humorista esteve também nos holofotes após sair do casamento do ex-presidente Lula com uma caixa de doces. Em um vídeo publicado no Twitter, ele diz: “Estamos saindo do casamento de Lula e Janja, e olha o que a gente está levando. Mostra, amor. Uma caixa de doces! E essa caixa estava lotada, mas tinha muita gente lá na porta, e a gente parou o carro e alimentamos a imprensa com doce, demos doce para a imprensa”, veja o vídeo:



(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)