Paul McCartney critica COP 30 por oferecer carne no menu

A carta foi escrita em parceria com a ONG Peta e cita o desmatamento causado pela pecuária

O Liberal
fonte

Paul McCartney critica COP 30 por cardápio com carne e cita impacto ambiental da pecuária (Emma McIntyre)

O debate sobre os alimentos servidos - e também os preços - durante a COP 30, que teve início nesta segunda-feira (10), em Belém, ganhou um novo capítulo. O cantor e ex-integrante dos Beatles, Paul McCartney, criticou o cardápio da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas por não ser totalmente vegano.

Segundo a revista New Music Express, McCartney enviou uma carta ao presidente do evento, André Corrêa do Lago, afirmando que 'servir carne em uma conferência climática é como distribuir cigarros em uma conferência de prevenção ao câncer'. 

O documento foi redigido em parceria com a ONG internacional Peta, que atua na defesa dos direitos dos animais. Na carta, Paul destacou que a pecuária é responsável por 80% do desmatamento global.

“Peço que o senhor alinhe o cardápio da COP 30 com sua missão, tornando-o totalmente vegetariano. Isso reduziria significativamente sua pegada de carbono e o impacto ambiental geral, servindo de exemplo positivo para o mundo”, escreveu o artista. 

 

