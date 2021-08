Filha de Silvio Santos revela que pai teria arrancando aparelhos médicos e fugido do hospital

Contrariando as informações dadas pela assessoria de Silvio Santos, nos últimos dias, Patrícia Abravanel revelou que o pai teria, sim, deixado o hospital por conta própria após ter sido internado para tratar a Covid-19. Inclusive, o apresentador teria ameaçado sair vestido apenas com o pijama hospitalar. As informações são do Portal Holanda.

Durante o programa “Vem Pra Cá”, comandado por Patrícia, ela contou que Silvio teria ficado muito bravo com a internação, arrancando todos os equipamentos que o monitorava para poder sair o quanto antes.

“Ele tirou forças de não sei da onde pra sair dali. Chegando no carro ele falou assim 'olha, um soldado não desiste no meio da batalha, e eu senti que se eu ficasse no hospital era como se tivesse desistindo dessa batalha’”, disse.

O apresentador segue sendo monitorado em casa por dois profissionais da saúde. Segundo Patrícia, os exames de Silvio Santos são positivos e, ainda no domingo, ele poderá receber uma boa notícia.