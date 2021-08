Silvio Santos não teria fugido de hospital e nem muito menos se internado, diz assessoria

A assessoria de Silvio Santos, testado positivo para o coronavírus, negou nesta segunda-feira (16), que o comunicador tenha fugido do Hospital Israelita Albert Einstein, durante a madrugada de sábado (14). Na ocasião, o apresentador de 90 anos teria ido à unidade de saúde somente para realizar alguns exames. As informações são da Revista Quem.

LEIA MAIS

No comunicado, tanto a equipe de Sílvio quanto o hospital desmentiram que ele tenha sido internado por complicações da Covid-19, na última sexta-feira (13). Inclusive, foi mencionado que não houve envio de boletins médicos sobre a saúde do apresentador.

"Silvio voltou para casa na noite de sexta-feira, como a Dona Iris [Abravanel, novelista e mulher do apresentador]. Ele não chegou a ser internado. Ele esteve no hospital para fazer alguns exames e ver se estava tudo bem. Ele passou pelos exames e foi verificado que está tudo sob controle", disse o porta-voz, no documento.

O apresentador se recupera em casa e está bem disposto. Ele cumprirá isolamento social em casa até o fim do ciclo infeccioso.