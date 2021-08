Tiago Abravanel agradece apoio e atualiza estado de saúde de Silvio Santos

Tiago Abravanel veio a público agradecer e tranquilizar os fãs sobre o estado de saúde do avô, o apresentador Silvio Santos, diagnosticado com a covid-19 na última sexta-feira (13). Em um storie do Instagram, o ator disse que o dono do SBT está bem e se cuidando.

"Muito obrigada pelas inúmeras mensagens de carinho, afeto e muita fé! Meu avô está se cuidando. Com a graça de Deus, nossas boas energias e os profissionais da saúde, ele vai sair dessa e continuar nos levando muita alegria. Amo vocês!", escreveu Tiago.

Sílvio Santos recebeu alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde estava internado desde a tarde da sexta-feira (13). Ele está apenas com sintomas leves da covid-19. Segundo informações de uma nota assinada em conjunto pelas filhas do apresentador por conta da idade e necessidade de exames frequentes os médicos decidiram internar o apresentar.

Silvio já foi vacinado contra a covid e havia voltado às gravações de programa no final do mês passado após ficar mais de dois anos afastado por causa da pandemia.