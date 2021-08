Datena diz que Silvio Santos está com Covid

O jornalista José Luiz Datena afirmou no programa Brasil Urgente, da Band, nesta quinta-feira (12) que o apresentador Silvio Santos, dono do SBT, contraiu Covid-19. Silvio Santos teria inclusive passado por exames no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

"Eu conversei com pessoas próximas à família do Silvio. Alguns me disseram que ele realmente está com covid", disse o apresentador.

O apresentador do Sistema Brasileiro de Televisão voltou a apresentar seus programas de domingo à noite, há cerca de três semanas.