Paraense relembra paixão por Paulinha Abelha e casamento com a presença da Calcinha Preta

A paraense Camila Ferraz usou suas redes sociais para relembrar uma paixão antiga por Paulinha Abelha e a presença da banda Calcinha Preta em seu casamento no final de 2021. A cantora faleceu na noite de quarta-feira (23) por problemas renais após ficar em coma na UTI.

No texto, Camila fala sobre sua infância em São Miguel do Guamá, local que, segundo ela, tudo era motivo para reunir a família, amigos e vizinhos para uma grande comemoração. Nas músicas das festas, muito incentivadas por seu pai, forró e sertanejo não podiam faltar. "Quando lembro dos 11 anos que vivi com ele [o pai], tenho muitas recordações de quantas vezes cantei, dancei e encenei na frente de uma televisão todas as performances da banda que ele tanto ouvia [Calcinha Preta], afinal de contas, o cabelo preto e liso me fazia acreditar que eu era a Paulinha. Ela era minha musa nesse tempo!", desabafou, confira:

A jovem continuou o relato falando sobre a emoção de ter a banda em um momento tão especial quanto ao seu casamento. “Fiquei incrivelmente feliz em ver todos eles na minha frente, mas ela, aaaaaah ela era a minha estrela, e quando eu pude chegar perto eu tive que dizer ‘cresci vendo você, eu era você!!!’. Quando criança eu era a Paulinha!) e ela sorriu, abraçou, cativou (sim, ela é incrivelmente apaixonante mesmo!) e foi do lado dela que eu revivi toda a felicidade que tive em momentos que tanto marcaram a minha vida". Ela desejou um bom descanso a Paulinha e confessou que, no seu coração, ficarão as melhores lembranças possíveis da artista que lhe inspirou durante a infância.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)