Paraense Paula Freitas aproveita feriado na companhia de influencer em Goiás; veja

A paraense Paula Freitas, que foi uma das participantes do BBB 23, está aproveitando o feriado prolongado para descansar e aproveitar as belezas naturais de Rio Quente, Goiás, junto ao influencer Murillo Rabelo. Em uma série de cliques publicados nas redes sociais, a biomédica de Jacundá aparece de biquíni cor-de-rosa, em um momento de lazer.

"Colecionando momentos, com uma das minhas pessoas mais favoritas no mundo todo", escreveu ela na legenda das imagens, onde aparece fazendo mergulho e flutuação em um rio com Murillo.

As fotos foram elogiadas na web. Entre os comentários, o da também ex-BBB Tina Calamba se destaca: "Laila aventureira", brinca.