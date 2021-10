‘Paqueradora’: Veja todos os supostos affairs de Juliette após sair do BBB 21

Desde que saiu do BBB 21, Juliette tem sido vista em clima de romance com alguns famosos. Apesar de nunca assumir publicamente um relacionamento, seus fãs e vários internautas possuem uma listinha com o nome de algumas celebridades que acreditam terem “ficado” com a paraibana.

VEJA MAIS

Além disso, por trás de cada nome apontado como novo affair de Juliette, há uma pequena “historinha” que os fãs relatam para tentar justificar o motivo de acreditarem que esses romances foram reais. Veja:

Arcrebiano

Há quem acredite que Juliette possa ter dado seu primeiro beijo após a fama em Arcrebiano. Durante uma entrevista, a vencedora do BBB assumiu que existia a possibilidade de um envolvimento entre eles.

O empresário Daniel Trovejani (Ex de Anitta)

(Reprodução: Internet)

Com direito a banho juntinhos de mangueira, Daniel Trovejani e Juliette foram flagrados em um clima muito intimo. O ex-namorado de Anitta, que investiu na paraibana, mostrou estar bem dela e a internet não perdeu tempo em apontar um eventual romance. Nas imagens que circularam na Web, é possÍvel ver Juliette usando um biquíni e se apoiando na cintura do rapaz.

Luan Santana

(Reprodução: Internet)

Durante uma live de Luan Santana que contou com a participação de Juliette, em agosto de 2021, um certo clima pareceu estar no ar. Perguntado se estava ficando com alguém, o artista respondeu que sim e fixou o olhar na ex-BBB. Ela ficou bem tímida no momento. O episódio foi o suficiente para os fãs sugerirem um romance entre eles.

O cantor e ex-BBB Rodolffo

Após sair do reality, a paraibana admitiu, em entrevista, que realmente rolou uma paquera entre ela e o sertanejo. Os dois, que já flertavam ainda mesmo dentro da casa, deixam os internautas intrigados e, ao mesmo tempo, confiantes de que já rolou beijo por ai.

O ator Selton Mello

(Reprodução: Gshow / Internet)

Selton Mello e Juliette? O boato aconteceu após o confinamento da paraibana. Durante uma live de Juliette na madrugada, o ator entrou e assistiu a tudo. A reação tímida dela na live fez com que o nome do artista chegasse aos assuntos mais comentados do Twitter. Após o evento, fäs da vencedora do BBB desconfiaram de uma paquera.