Paolla Oliveira posa em tarde paraense: ‘Luz de Belém’

Paolla Oliveira compartilhou nas redes sociais duas fotos curtindo a luz do dia na Cidade das Mangueiras, em Belém. A atriz está na cidade desde ontem (29) para realizar alguns trabalhos e parece ter se encantado com a paisagem da Terra Morena.

“Luz de Belém”, escreveu ela na legenda.

As imagens encantaram os fãs da atriz. “A luz de Belém é tão linda quanto a sua”, elogiou uma seguidora. “Linda em Belém, Rio, São Paulo, no mundo todo”, afirmou outra.

A atriz está no ar com a repise de "A Força do Querer", interpretando a policial Jeiza. Na noite desta sexta-feira (30), Paolla e Ísis Valverde vão contracenar a emocionante cena em que Jeiza realiza o parto de Ritinha (Ísis) dentro de um carro, em meio a um tiroteio.

"Feliz em ver esse trabalho novamente no ar", escreveu ao postar uma foto da cena no Instagram.