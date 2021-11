Paolla Oliveira e Diogo Nogueira compartilham intimidade e fãs elogiam o casal

Paolla Oliveira dividiu com os fãs um pouco da intimidade dela com o namorado, o cantor Diogo Nogueira, na última quinta-feira (4). Em uma publicação feita nas redes sociais, o casal aparece à vontade e sorridente na cama. As informações são do UOL.

No clique, é possível ver refletido no espelho do quarto um trecho da música “Flor de Caña”, escrita pelo sambista em homenagem à atriz.

"Um raio de sol invadiu minha casa. Um anjo sem asa é ela", diz um pedaço da letra.

Em outra foto, o casal aparece em um momento mais familiar ao lado do cachorro adotado por eles, o Bruttus Batique. Na legenda, Paolla promete novidades e marcou o programa dominical “Fantástico”.

As fotos do casal foram muito elogiadas nas redes sociais. “Acho que você encontrou o amor da sua vida”, escreveu Luisa Mell para a atriz. Ah, vocês são tão lindos! As covinhas dos sorrisos estão lá atrás das orelhas”, apontou uma fã. “Casem logo”, disse uma terceira.