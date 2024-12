Paolla Oliveira e Diogo Nogueira celebram início do verão em ritmo de samba

Paolla Oliveira encantou os seguidores ao compartilhar um registro de muito amor e samba no pé ao lado do namorado, o cantor Diogo Nogueira. Em um vídeo publicado no Instagram, o casal aparece dançando samba agarrado, revezando entre passos de dança e muitos beijos, abraços e risadas.

A atriz, com uma camiseta e short preto, contrasta com o amado, que aparece sem camisa e um short estampado em uma tarde ensolarada.

Ao som de "Malandro", canção de Jorge Aragão, os dois pombinhos celebraram o início oficial do verão. "Começando o verão desse jeito", escreveu a artista