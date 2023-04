Paolla Oliveira celebra aniversário de Diogo Nogueira e se declara em post

Paolla Oliveira aproveitou o aniversário de Diogo Nogueira, que completa 42 anos nesta quarta-feira (26), para se declarar ao amado nas redes sociais. Em uma publicação no Instagram, a atriz reuniu os melhores momentos para mostrar a felicidade do casal.

“De tudo e todas as coisas que podemos viver, o tempo se faz maior e mais intenso quando a gente busca caminhar com alegria cada pedacinho dele. Obrigada pela parceria nessa jornada, com todo seu amor!...Te amo. Feliz aniversário”. A atriz, de 41 anos, também desejou proteção e sabedoria na vida do parceiro, que namora há dois anos.

Em Orlando, nos EUA, o casal tem aproveitado a viagem para viver o mundo mágico da Disney ao lado da família. Nas redes sociais, o sambista agradeceu aos fãs e a família pelo apoio e carinho.

