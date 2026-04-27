Pai de Max Verstappen capota carro durante competição de rali e escapa sem ferimentos

Jos Verstappen, pai do piloto de Fórmula 1 Max Verstappen, envolveu-se em um acidente de carro no domingo (26), durante uma etapa do torneio belga Rallye de Wallonie. Ele estava acompanhado pelo navegador Jasper Vermeulen no momento da ocorrência. A dupla utilizava um veículo Skoda Fabia que, de acordo com registros de imagem, capotou e sofreu danos na estrutura.

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Apesar do estado do automóvel, Jos Verstappen e Jasper Vermeulen não sofreram ferimentos. Antes do episódio, o piloto ocupava a terceira colocação na classificação da prova. Com o acidente e a perda de pontos decorrente da situação, ele passou a ocupar a 17ª posição na tabela da competição.

Jos Verstappen atuou na Fórmula 1 entre os anos de 1994 e 2003, período em que integrou sete equipes diferentes. Até o momento, o piloto não emitiu pronunciamentos oficiais sobre o ocorrido na Bélgica.

O pai de Max Verstappen capotou o carro durante o Rallye de Wallonie. Apesar das imagens impressionantes do veículo destruído, Jos e seu navegador não sofreram ferimentos (Reprodução / Grande Prêmio)