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Verstappen considera se aposentar ao fim de 2026, afirma jornal holandês

Verstappen chegou à Fórmula 1 aos 17 anos e terminou fora do top 5 em três corridas consecutivas pela primeira vez desde 2017

Estadão Conteúdo

Após um sexto lugar, um abandono e agora a oitava colocação no Japão, o tetracampeão Max Verstappen está considerando seriamente deixar a Fórmula 1 após a temporada de 2026. De acordo com o jornal holandês De Telegraaf, de Amsterdã, o piloto de 28 anos está pela primeira vez na carreira está abertamente questionando o seu futuro na categoria.

Verstappen chegou à Fórmula 1 aos 17 anos e terminou fora do top 5 em três corridas consecutivas pela primeira vez desde 2017, quando abandonou as provas no Canadá, no Azerbaijão e na Áustria. Ele já previa que a Red Bull não seria a equipe líder este início de temporada, mas o maior problema é que a escuderia não sabe identificar exatamente a origem de suas dificuldades. Com várias peças novas em seu RB22 no Japão, Verstappen afirmou que carro estava muito imprevisível e inconsistente.

A próxima etapa da Fórmula 1 acontece somente no início de maio, nos EUA, e a Red Bull terá tempo para investigar os maiores problemas do carro. E Verstappen deve refletir nas próximas semanas sobre sua própria carreira.

A maior frustração do piloto não está no fato de a Red Bull estar tecnicamente atrás de suas adversárias, mas sim no regulamento da Fórmula 1. A ideia de se aposentar após este ano, apesar de ter contrato até 2028, é cogitada pelo holandês. "Como me motivar neste momento? Essa é uma pergunta válida. Todas as manhãs, quando acordo, me convenço a tentar novamente."

Verstappen não é o único crítico das regras atuais, que prevê que metade da potência dos motores venha dos componentes elétricos. Na opinião de alguns pilotos, as ultrapassagens muitas vezes parecem artificiais. São mais frequentes, um carro ultrapassar o rival à frente apenas para ser superado novamente alguns segundos depois.

"Principalmente aqui neste circuito, com duas retas próximas, era quase impossível ultrapassar. Se você conseguisse, a bateria descarregaria de novo e você estaria fora da disputa", afirmou Verstappen, que não conseguiu ultrapassar Pierre Gasly, seu ex-companehrio de equipe e agora na Alpine. "Na classificação, você não pode ir com tudo. Para fazer uma volta rápida, você precisa ir mais devagar nas curvas. Não deveria ser assim."

"Talvez devêssemos usar o termo segurança com mais frequência. Quando se trata de segurança, as regras podem ser ajustadas rapidamente", afirmou Verstappen, referindo-se ao grave acidente de Oliver Bearman, da Haas, que se viu repentinamente diante de uma enorme diferença de velocidade com Franco Colapinto, da Alpine, à sua frente no Circuito de Suzuka.

Verstappen espera grandes mudanças para 2027 para avaliar se compensa continuar na Fórmula 1. Se isso acontecer, a Red Bull tentará convencer o holandês de que a equipe ainda é o lugar certo para ele.

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