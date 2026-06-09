Após assumirem relacionamento, Hamilton e Kim Kardashian aparecem juntos em Mônaco

O piloto britânico de Fórmula 1 Lewis Hamilton e a empresária e socialite Kim Kardashian voltaram a chamar a atenção do público após serem vistos juntos durante as celebrações do Grande Prêmio de Mônaco, realizado no último domingo (7). Um vídeo gravado por um espectador nas arquibancadas registrou um momento de proximidade entre o casal.

Nas imagens, Hamilton identifica Kim em meio a um grupo de pessoas e segue em sua direção. O piloto a cumprimenta com um beijo no rosto e, em seguida, os dois caminham para uma área mais reservada, onde conversam longe da movimentação do evento.

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Mais tarde, durante a noite, o casal também foi visto chegando de mãos dadas a uma festa exclusiva organizada após a corrida. Registros divulgados pelo jornal australiano The Daily Telegraph mostram Kim Kardashian e Lewis Hamilton juntos enquanto cumprimentam convidados na entrada do evento.

Os recentes flagras ganharam ainda mais repercussão após Kim assumir publicamente o relacionamento. Na segunda-feira (8), a influenciadora compartilhou pela primeira vez fotos ao lado do heptacampeão mundial de Fórmula 1 em suas redes sociais, confirmando os rumores que vinham circulando nas últimas semanas. Hamilton também compartilhou um vídeo em que a socialite está presente.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)