Padre Fábio fala palavrão ao vivo na Globo, e Huck se assusta; veja o vídeo

No início do quadro ‘Acredite Em Quem Quiser’ do Domingão com Huck, Padre Fábio de Melo e Dona Déia já davam indícios de que o domingo (27), ia ser pura diversão. Uma das participantes começou a contar o que ocorreu com ela: "Eu caí na fossa com as minhas amigas".

Assim como Huck, os convidados sentiram dificuldades de entender o que foi dito e pediu para que a moça repetisse a frase. Porém, Padre Fábio foi quem demonstrou maior confusão. “Caiu na f0%@?”, perguntou o religioso.

O sacerdote entendeu que a palavra fossa fosse um palavrão e repetiu.

A plateia e todos os convidados começaram a rir. "Não! Na fossa, padre. Que isso, padre?", disse o apresentador. "Que pensamento é esse, padre?", acrescentou.

Dona Déia, mãe de Paulo Gustavo, brincou: "Não tô falando? Tira ele do programa. Isso porque ele é padre”.