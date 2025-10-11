Ozzy Osbourne, em livro póstumo, fala sobre reação da esposa ao saber das traições

O vocalista do Black Sabbath, Ozzy Osbourne, revelou em livro publicado após a morte qual foi a reação da esposa ao saber que havia sido traída. Ozzy concluiu a obra pouco antes de falecer em julho de 2025. Ele e Sharon se casaram em 1982.

Em “Last Ries”, lançado na última terça-feira (7), Ozzy afirma que o vício em sexo ficou incontrolável durante a última turnê da banda. “Ótima ideia começar a sair com um monte de mulheres paralelamente”, escreveu em tom sarcástico. Ele reconhece que Sharon tinha “todo o direito de terminar” ao saber das traições, mas ela decidiu perdoá-lo.

“Parti o coração da minha esposa e tive sorte que ela me perdoou. Só espero que todas as pessoas que magoei saibam o quanto sinto muito — incluindo as crianças, que foram gravemente afetadas”, falou. O casal se separou em maio de 2016 e, pouco tempo depois, ele se internou em uma clínica de reabilitação. Meses depois do fim do tratamento, Ozzy e Sharon reataram a relação.