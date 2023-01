O que é Síndrome de Borderline? Influencer Gustavo Tubarão revela transtorno: 'Queria sumir'

O influenciador digital Gustavo Tubarão fez uma revelação surpreendente para os seguidores no último domingo (29). O “agroboy” gravou um vídeo avisando aos internautas que possui a Síndrome de Borderline. O mineiro revelou o diagnóstico nas redes sociais e afirmou ter outros transtornos. As informações são do O Tempo.

“Eu tenho borderline. Eu sou borderline. Sei lá como é que se fala. Já postei vídeo aqui falando que tinha depressão, síndrome do pânico, depois ansiedade. E a próxima coisa vai ser o quê? Estou até com medo. Que trem é esse agora, borderline?”, começou.

“Descobri isso ano passado, em 2022. Eu simplesmente queria sumir. Acho que é bem visível para quem acompanha meus stories que meu semblante muda de storie para storie”, completou.

VEJA MAIS

No desabafo, o famoso falou que já chegou a pensar em suicídio por causa dos problemas envolvendo sua mente. “Quando eu descobri esse ‘trem’, eu seriamente pensei em tirar minha própria vida… Mas pensei, só pensei e ficou só no pensamento”, compartilhou Tubarão.

Após o relato, Gustavo contou a parte boa, sobre estar conseguindo viver normalmente: "Agora a parte boa. Quero falar um 'trem' que vai te ajudar. Sinto sintomas até hoje, mas consigo controlar. É um 'trem' que levei 23 anos para descobrir e hoje eu tenho controle, conhecimento do meu corpo, da minha mente, da minha cabeça; do que vai me fazer bem, do que não vai, do que pode me fazer mal. E, do fundo do meu coração, sei que não é fácil, mas tenha paciência porque se eu consegui, qualquer tipo de pessoa consegue sair", disse.

O “agroboy” agradeceu aos profissionais de psiquiatria e psicologia: "Graças a Deus, a psicologia e a psiquiatria eu estou vivo (...) Deus abençoe”, concluiu.

O que é Síndrome de Borderline?

A síndrome de borderline é um problema de saúde psicológico e psiquiátrico, em que o acometido apresenta uma personalidade com um padrão de instabilidade constante do humor e do comportamento, com mudanças de atitude súbitas e de forma impulsiva.