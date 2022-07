O que é hidrocefalia? Entenda a condição que foi tratada como 'piada' por Léo Lins

O humorista Léo Lins, na última quarta-feira (29), divulgou um vídeo de sua apresentação, onde aparece fazendo piada de crianças com hidrocefalia. A repercussão foi imediata e muitos internautas ficaram indignados com a fala do comediante. Léo Lins foi imediatamente desligado do SBT, deixando de fazer parte do elenco do programa “The Noite com Danilo Gentili”.

O que é hidrocefalia?

Segundo especialistas, a hidrocefalia é caracterizada como um acúmulo do líquido cefalorraquidiano (LCR) ou liquor dentro das cavidades do cérebro. Este liquor, como também é conhecido, faz a proteção das estruturas cerebrais e da medula espinhal, além de fornecer nutrientes.

Quando há uma obstrução que impeça sua drenagem e circulação, o LCR é produzido em excesso, causando uma pressão intracraniana. Isto pode causar danos nas estruturas do encéfalo e acometer o desenvolvimento da pessoa. Geralmente, é mais registrada em crianças e idosos.

Quais os tipos de hidrocefalia?

De acordo com o Ministério da Saúde, a hidrocefalia possui três classificações:

Hidrocefalia obstrutiva , quando há um bloqueio no sistema ventricular dentro do cérebro , impedindo que o líquido cefalorraquidiano flua normalmente dentro das estruturas cerebrais e pela medula espinhal;

, quando há um bloqueio no sistema ventricular dentro do , impedindo que o líquido cefalorraquidiano flua normalmente dentro das estruturas cerebrais e pela medula espinhal; Hidrocefalia não-obstrutiva , quando há baixa produção ou absorção do líquido cefalorraquidiano;

, quando há baixa produção ou absorção do líquido cefalorraquidiano; Hidrocefalia de pressão normal, quando há algum trauma ou doença, e afeta principalmente pessoas idosas. As causas exatas deste tipo ainda não estão definidas.

Existe tratamento para hidrocefalia?

No Brasil, o tratamento padrão é o implante de uma válvula responsável por drenar e redirecionar o excesso do LCR dos ventrículos do cérebro para outra parte do corpo do indivíduo. Esta técnica irá permitir que os ventrículos fiquem em um tamanho menor e, com isso, irá ajudar a aliviar os sintomas do paciente.

Também há um procedimento cirúrgico chamado de Terceiro Ventriculostomia Endoscópica (TVE), onde o médico irá realizar uma pequena perfuração para fazer um desvio intracraniano, com o objetivo de aliviar o acúmulo de pressão do liquor no terceiro ventrículo.

Como ter diagnóstico de hidrocefalia?

Médicos como pediatras e neurologistas podem realizar o diagnóstico desta condição a partir do histórico clínico do paciente e sintomas como dificuldade para caminhar, aumento do crânio e dores de cabeça frequentes. Para confirmação, o profissional realiza exames de imagem que irão mostrar o aumento dos ventrículos dentro do cérebro.

O que disse Léo Lins?

Em um vídeo publicado no Instagram, o humorista fala sobre o Teleton, um programa do SBT em parceria com a Associação de Assistência à Criança com Deficiência (AACD) que busca transformar a história destas crianças e arrecadar doações para manter as atividades realizadas pela AACD.

“Vi um vídeo de um garoto no interior do Ceará com hidrocefalia. O lado bom é que o único lugar na cidade onde tem água é a cabeça dele. A família nem mandou tirar, instalou um poço. Agora o pai puxa a água do filho e estão todos felizes”, disse Léo Lins, também fazendo referência à seca presente, em determinados períodos, em algumas cidades do Nordeste.

Em nota, a AACD escreveu que repudia a fala de Léo Lins e que o humorista foi extremamente desrespeitoso e capacitista ao tratar as crianças com hidrocefalia como “crianças com vários tipos de problemas.”

No Twitter, a AACD disse que espera um pedido público de desculpas do comediante. Após o ocorrido, Léo Lins deletou a publicação das suas redes sociais e ainda não se pronunciou sobre o caso.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)